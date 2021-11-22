ليبيا.. وزارة التعليم تصدر قرارا بفصل أكثر من 500 طالب وطالبة من برنامج الدراسة بالخارج

أصدرت وزارة التعليم العالي في ليبيا قرارا بفصل 546 طالبا وطالبة من الموفدين للدراسة بالخارج، الذين انتهت مدة إيفادهم المحددة قانونا ولم يعودوا لمباشرة أعمالهم في البلاد.

وقالت وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية في بيان نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك" إن الطلبة المفصولين من الموفدين للدراسة بالخارج يتبعون لجامعات طرابلس، فزان، طبرق، ومصراتة نالوت، بنغازي، الزيتونة، سبها، وسرت والزاوية، عمر المختار وأجدابيا.

ومنحت المادة الثانية من قرار وزير التعليم العالي عمران القيب رقم (764) لسنة 2021 الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، 30 يوما للمراجعة والطعن لمن وردت أسماؤهم في القرار.

المصدر: RT