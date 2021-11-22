مستشار السيسي: مصر لم تتخط الموجة الرابعة من كورونا حتى الآن

قال مستشار الرئيس المصري للصحة محمد عوض تاج الدين، إن بلاده لم تتخط الموجة الرابعة حتى الآن من فيروس كورونا.

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وفي تصريح لقناة "القاهرة والناس"، أضاف تاج الدين أن عدد الوفيات بالفيروس في مصر مازال تحت السيطرة، نتيجة توافر اللقاحات التي تعمل على تعزيز المناعة ضد الفيروس ومتحوراته الجديدة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة سعت منذ بداية الجائحة إلى توفير جميع أنواع اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية لحجم قوة وانتشار فيروس كورونا ومتحوراته بين المصريين.

وقال إن عددا كبيرا من مراكز التطعيم افتتحت في محافظات البلاد "حتى يتم تجنب أي تكدس في تلك المراكز" وأشار إلى أن نحو نصف مليون حالة تتلقى اللقاح يوميا.

المصدر: "القاهرة 24"