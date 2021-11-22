العراق.. الحشد الشعبي يغلق مقرا "وهميا" ويعتقل سبعة أشخاص يدعون الانتماء له

أغلقت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي العراقية اليوم الاثنين مقرا "وهميا" ينتحل صفة الهيئة في منطقة ساحة عدن شمالي العاصمة بغداد.

وبحسب بيان للهيئة، فإن "قوة من أمن الحشد اعتقلت سبعة أشخاص كانوا في المقر، كما صادرت مجموعة من الأسلحة كانت بحوزتهم".

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وأضاف: "تجدد المديرية التأكيد بأنها ستبقى تلاحق كل من تسول له نفسه في انتحال صفة هيئة الحشد الشعبي أو الإساءة لهذا الاسم أو استغلاله لمآربه ومصالحه الشخصية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل RT في العراق بوقوع اشتباكات خلال مداهمة مقر ينتحل صفة الحشد الشعبي شمالي العاصمة بغداد.

المصدر: RT