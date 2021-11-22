"حماس": قطر ستبدأ بإرسال وقود مصري لدفع الأجور في غزة

أعلنت حركة "حماس" إن قطر ستبدأ بإرسال ما قيمته 10 ملايين دولار من الوقود المصري شهريا إلى قطاع غزة بموجب خطة لتمويل رواتب الموظفين الحكوميين هناك.

وأعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف أن "الاتفاق القطري المصري أصبح جاهزا، والسلطات ذات العلاقة في قطاع غزة في انتظار بدء ضخ الوقود".

وأوضح أن "قطر ستدفع قيمة المنحة الشهرية لموظفي غزة، والتي تتراوح ما بين 7 و10 ملايين دولار على شكل وقود سيتم إدخاله من المعبر (رفح)، ومن ثم بيعه في الأسواق، على أن يتم توريد الأموال لخزينة وزارة المالية والتي سوف تدفعها لاحقا لصالح الموظفين".

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وكانت قطر أعلنت في 17 من الشهر الجاري أنها وقعت اتفاقا مع مصر لتزويد غزة بالوقود ومواد البناء. إلا أن السلطات القطرية لم تعلق لدى سؤالها اليوم الإثنين بشأن الوقود المستخدم لدفع رواتب موظفي غزة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ومن شأن المبادرة، التي ستبيع حماس بموجبها الوقود إلى محطات البنزين في غزة على أن تدعم ميزانيتها بإيراداته، أن تساعد في الالتفاف على القيود الإسرائيلية على المساعدات القطرية للقطاع والتي فُرضت قبل حرب بين إسرائيل وحماس في مايو.

اعتادت إسرائيل السماح لقطر بإرسال ملايين الدولارات إلى غزة عبر المعابر الحدودية الإسرائيلية لدعم حكومة حماس التي تواجه ضائقة مالية. لكن السلطات الإسرائيلية أوقفت هذه المعونة القطرية في مايو، وطالبت بمزيد من التدقيق والتحقق بشأن كيفية استخدام الأموال.

المصدر: "رويترز"