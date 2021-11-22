وفاة آخر الناجين من الاعتداء على رهبان دير تيبحيرين بالجزائر

توفي الأحد 21 نوفمبر 2021 في دير وسط المغرب الأب جان بيار شوماخر آخر الناجين من الاعتداء الإرهابي على رهبان دير تيبحيرين في الجزائر سنة 1996، حسب مسؤول كنسي في المغرب.

وقال دانيال نوريسات الكاهن في كاتدرائية القديس بطرس بالرباط إن جان بيار توفي في دير سيدة الأطلس في ميدلت.هامة نجا قبل سنوات من مذبحة في الجزائر

وأضاف: "غالبا ما كان جان بيار يقول إن نجاته كانت دعوة من الله ليدلي بشهادته، وهو أمر فعله طوال حياته".

وكان شوماخر (97 عاما) الناجي الثاني والأخير من الهجوم الإرهابي الذي تعرض له سبعة رهبان من دير تيبحيرين خطفوا وقتل منهم خمسة عام 1996 أثناء الحرب الأهلية في الجزائر وعثر على رؤوسهم مقطوعة بعد شهرين على خطفهم، دون أن تتضح ملابسات ما جرى.

وقالت السلطات الجزائرية إن الجماعات الإسلامية المسلحة في خضم الحرب الأهلية تبنت اختطافهم وقتلهم.

وبعد أربع سنوات على الواقعة، انتقل شوماخر إلى المغرب حيث انضم إلى مجموعة صغيرة من الرهبان الترابيست.

وتوفي ناج آخر من المأساة، وهو الأب أميدي نوتو، في العام 2008.

المصدر: أ ف ب