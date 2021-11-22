الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس ينتزع حريته ويعلق إضرابه عن الطعام

علق الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس يوم الاثنين إضرابه عن الطعام والذي بدأه قبل 131 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري، وذلك بعد انتزاعه قرار تحريره في الـ14 من الشهر المقبل.

وعلق الأسير إضرابه بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 14 ديسمبر القادم، على أن يبقى محتجزا في المستشفى ويبقى اعتقاله الإداري مجمدا إلى حين الإفراج عنه.

عن فرحة جوان ابنة الأسير #كايد_الفسفوس الآن!



بعد ١٣١ كايد الصبر والصمود ينتصر ♥️#معركة_الامعاء_الخاويةpic.twitter.com/UDJTh5Sqpx — هبة البِني - H.alBenni (@HIBA_BN95) November 22, 2021

وأكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، أن "صمود الأسير كايد الفسفوس 131 يوما في معركة الأمعاء الخاوية، وانتصاره اليوم على السجان الصهيوني، يُبرهنان على قدرة شعبنا وأسراه على كسر سطوة المحتل الصهيوني في كل معركة يخوضونها".

صمود الأسير كايد الفسفوس 131يوماً في معركة الأمعاء الخاوية وانتصاره اليوم على السجان الصهيوني يبرهن على قدرة شعبنا وأسراهعلى كسر سطوة المحتل الصهيوني في كل معركة يخوضونها

انتصار الفسفوس والهريمي اليوم يمثل حالة الصمود الأسطوري التي يعيشها الأسرى والإرادة القوية أمام عجز الاحتلال — د. عبد اللطيف القانوع (@AbdQanoo) November 22, 2021

وبإعلان الأسير الفسفوس تعليق إضرابه، يواصل ثلاثة أسرى آخرين إضرابهم المفتوح عن الطعام داخل سجون إسرائيل، احتجاجا على اعتقالهم الإداري وهم هشام أبو هواش (مضرب منذ 97 يوما)، وعياد الهريمي (مضرب منذ 61 يوما)، ولؤي الأشقر (مضرب منذ 44 يوما).

يذكر أن نادي الأسير الفلسطيني أعلن في 18 من الشهر الجاري، أن الأسير علاء الأعرج علق إضرابه عن الطعام بعد إلغاء اعتقاله الإداري من جانب إسرائيل.

وفي 11 من الشهر الجاري أيضا، أعلن مكتب إعلام الأسرى أن الأسير مقداد القواسمة انتزع نصرا محققا وأنهى إضرابه عن الطعام، والذي استمر 113 يوما.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية