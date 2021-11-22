مصر.. الحماية المدنية تنقذ 7 نساء بعد انهيار سلم في مبنى بالإسكندرية

‏تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية في مصر من إنقاذ 7 نساء بعد انهيار سلم في مبنى قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة العطارين وسط المدينة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتلقت أجهزة أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بانهيار أجزاء من مبنى قديم مأهول بالسكان بمنطقة العطارين.

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وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان، حيث تبين سقوط سلم مبنى قديم مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان، ووجود عدد من السيدات في المبنى.







المصدر: RT