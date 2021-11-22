مصر.. الحماية المدنية تنقذ 7 نساء بعد انهيار سلم في مبنى بالإسكندرية
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية في مصر من إنقاذ 7 نساء بعد انهيار سلم في مبنى قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة العطارين وسط المدينة، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وتلقت أجهزة أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بانهيار أجزاء من مبنى قديم مأهول بالسكان بمنطقة العطارين.
وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان، حيث تبين سقوط سلم مبنى قديم مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان، ووجود عدد من السيدات في المبنى.
المصدر: RT
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