هجوم على نجيب ساويرس بسبب تصريحاته ضد هاني شاكر بعد منع مطربي المهرجانات

شن عدد من نجوم الفن في مصر هجوما على رجل الأعمال نجيب ساويرس بسبب تصريحاته ضد نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بعد منع مطربي المهرجانات من الغناء.

ونشر الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية تدوينة على "فيسبوك" دفاعا عن الفنان هاني شاكر بعد الهجوم الأخير الذي تعرض إليه، على خلفية قراره الأخير بمنع عدد من مطربي أغاني المهرجانات من الغناء.

إقرأ المزيد

وقال حلمي عبد الباقي "باسمي وباسم كل أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، بل وكل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، نؤيد جميعا خطوات أمير الغناء العربي، الفنان الكبير هاني شاكر، للتصدي للفساد الفني الذي ساد وترعرع خلال الزمن، تعرض الفنان هاني شاكر، لهجمة سرية ممن لا يفقهون ولا يعلمون من هو هاني شاكر".

وأضاف عضو نقابة الموسيقيين: "سواء على المستوى الفني أو الأخلاقي، وإن تكلمنا عن هاني شاكر، فهو صاحب نجاحات لم يستطع أحد ممن يتحدثون أن هاني شاكر منفسن من المهرجانات، أن يعد أو يحصي نجاحاته".

وتابع قائلا: "والله حاجة تدعو للضحك، ومن يقولوا اترك اللي يغني يغني، والله حاجة عجيبة، أن نترك الموضوع تحت منطق أكل العيش، وطز في ولادنا، وطز في تاريخ مصر الفني، مصر هي منارة الفن في الوطن العربي".

واختتم منشوره قائلا: "أخيرا، يجب أن تعلم يا أستاذ هاني أننا كلنا معاك، اضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يفسد الذوق العام، ويفسد ذوق أولادنا، وكن واثق إن مفيش حد في مصر والوطن العربي لم يصفق لك وأنت تتحدث بمنتهى القوة والثقة بالنفس، وأكبر دليل انظر إلى ملايين التعليقات على هذا الموقف القوي، ولا يهمك كلنا معاك".

من جهته، دعم المنتج ريتشارد الحاج، هاني شاكر، حيث قال ردا على تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس: "مش مصدق أنه ممكن تقارن قامة وقيمة فنية عظيمة وآخر العمالقة أمير الغناء هاني شاكر بـ"كسبرة وشاكوش وكمون وفلفل"؟، ومش مصدق أنك ممكن تفضل مونولوغ كوميدي راقص اسمه (مهرجان) على أرق أغاني عربية في تاريخ الأغنية، نسيانك صعب أكيد، غلطة، كده بردو يا قمر، لسة بتسألي، ياريتني، حكاية كل عاشق، ياااه أجمل أغاني بجد وتاريخ عظيم وراقي واحساس وذكريات، أنت حر اسمع اللي أنت عايزه لكن إياك تعمل مقارنة".

كما انتقد المخرج الشاب ماندو العدل تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس حول الفنان هاني شاكر، وكتب تدوينة عبر "فيسبوك" ذكر فيها: "أنا ضد منع أي نوع من أنواع الفن، ومنع حرية الإبداع طبعا، لكن لما مغني يطلع يشتم واحد تاني بالأب والأم على المسرح يبقى دة لا فن ولا إبداع ولازم يتوقف.

وأضاف "يا أستاذ نجيب.. هاني شاكر ده مطرب حقيقي من تقريبا 50 سنة، يعني عنده تاريخ كبير عيب تطلع تتكلم عليه كدة وتقلل منه".

واختتم كلامه قائلا "أنا مع هاني شاكر وبلاش كلام فارغ".

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية