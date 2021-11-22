المغرب يحمي أجواءه بأنظمة إسرائيلية مضادة لطائرات "الدرون"

ذكر موقع "هسبريس" المغربي يوم الاثنين أن المملكة "تسلّمت مؤخرا نظام SKYLOCK المضاد للطائرات بدون طيار الذي تصنعه شركة Skylock Systems التابعة لمجموعة Avnon الإسرائيلية".

وقال الموقع إن هذه الخطوة تهدف لحماية المجال الجوي المغربي.

ووفقا لصحيفة "Globes" الإسرائيلية المتخصصة في المعاملات المالية فقد تعاقد المغرب على هذا النظام إلى جانب 26 دولة أخرى منها دول في شرق آسيا، خلال معرض دبي للطيران الذي استمر من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وتعد هذه المشاركة الأولى لإسرائيل في معرض دبي للطيران، بعد أن وقعت اتفاقيات تطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، مما فتح باب التعاون العسكري مع هذه الدول.

ومن المتوقع أن يزور وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس المغرب يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، في أول زيارة لوزير دفاع إسرائيلي إلى المملكة.

ومن المنتظر أن يوقع غانتس مع عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالمغرب اتفاقية تعاون في مجال الدفاع.

وتعمل تل أبيب والرباط على مشروع لتصنيع طائرات "كاميكازي" بدون طيار في المغرب.

المصدر: وسائل إعلام