مصر.. إصابة 19 شخصا بانقلاب حافلة في الساحل الشمالي
Reuters Asmaa Waguih
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أصيب 19 شخصا إثر انقلاب حافلة تابع لشركة "المقاولون العرب" على طريق الساحل الشمالي في مصر.
وقال مصدر بمديرية الصحة بمطروح في تصريح لموقع "القاهرة24" إن "الحادث وقع بين مارينا 4 و5 طريق الساحل الشمالي اتجاه إسكندرية مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي".
وفي 19 نوفمبر الحالي قتل 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة واشتعالها بنطاق محافظة الوادي الجديد على بعد 60 كيلو متر من مطار أسيوط.
المصدر: "القاهرة24" + RT
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