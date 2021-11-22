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مصر.. إصابة 19 شخصا بانقلاب حافلة في الساحل الشمالي

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مصر.. إصابة 19 شخصا بانقلاب حافلة في الساحل الشمالي
Reuters Asmaa Waguih
الشرطة وفرق الإسعاف في مصر (أرشيف)
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أصيب 19 شخصا إثر انقلاب حافلة تابع لشركة "المقاولون العرب" على طريق الساحل الشمالي في مصر.

وقال مصدر بمديرية الصحة بمطروح في تصريح لموقع "القاهرة24" إن "الحادث وقع بين مارينا 4 و5 طريق الساحل الشمالي اتجاه إسكندرية مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي".

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المصدر: "القاهرة24" + RT

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