مصر.. إصابة 19 شخصا بانقلاب حافلة في الساحل الشمالي

أصيب 19 شخصا إثر انقلاب حافلة تابع لشركة "المقاولون العرب" على طريق الساحل الشمالي في مصر.

وقال مصدر بمديرية الصحة بمطروح في تصريح لموقع "القاهرة24" إن "الحادث وقع بين مارينا 4 و5 طريق الساحل الشمالي اتجاه إسكندرية مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي".

إقرأ المزيد

وفي 19 نوفمبر الحالي قتل 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة واشتعالها بنطاق محافظة الوادي الجديد على بعد 60 كيلو متر من مطار أسيوط.

المصدر: "القاهرة24" + RT