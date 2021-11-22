 
مباشر

افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول الخليج في الرياض (صور)

أخبار العالم العربي

افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول الخليج في الرياض (صور)
RT @GCCSG
افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول الخليج في الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsni

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج يوم الاثنين، افتتاح المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض.

وتم الافتتاح بحضور الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، ونايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، ووزراء الدفاع بدول المجلس.

وأشار الحجرف إلى دور قادة دول المجلس ودعمهم المستمر وحرصهم الدائم على حماية وصون مسيرة مجلس التعاون وفي كافة المجالات لخدمة أمن المواطنين.

ولفت إلى دور القيادة السعودية وجهودها في استضافة المملكة لمقر القيادة العسكرية الموحدة، مبينا أن افتتاحها يأتي كأحد أبرز المكتسبات العسكرية في مسيرة مجلس التعاون ورسالة سلام تبني للمستقبل ورسالة عزم على حماية أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا