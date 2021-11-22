التحالف العربي: إيران حولت مطار صنعاء لقاعدة عسكرية
Reuters
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قال التحالف العربي بقيادة السعودية إن "إيران حولت مطار صنعاء لقاعدة عسكرية، وجعلته موقعا رئيسا لإطلاق الهجمات العدائية".
وأضاف العميد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، إن "طهران استخدمت المطار أيضا لنقل كافة أنواع الأسلحة للحوثيين، وصمت المنظمات العاملة بمطار صنعاء عن انتهاكات الحوثي، حياد سلبي".
المصدر: صحيفة "اليوم"
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