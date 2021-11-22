السودان.. مقتل متظاهر وإصابة 14 عشية اتفاق البرهان حمدوك

أعلنت رابطة الأطباء الاشتراكيين السودانيين مقتل متظاهر متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس بمظاهرات أمس في أم درمان، ليرتفع العدد الكلي للقتلى منذ 25 أكتوبر إلى 41 شخصا.

وأشارت في تقرير ميداني إلى "إصابة 3 متظاهرين بجروح متفاوتة بين اختناق وإصابة مباشرة في الرأس، وإصابة ثالث بالرصاص الحي في منطقة القدم، كما أصيب 5 أخرون في منطقة جبرة نتيجة إطلاق الرصاص الحي".

وأضافت: "في ولاية النيل الأبيض أصيب طالب بعبوة غاز مسيل للدموع في منطقة الرأس خلال تظاهرات مدينة ربك، وفي مدينة كسلا أصيب 5 متظاهرين بإصابات متفاوتة بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية".

من جانبه، أعلن المكتب الموحد للأطباء وقوع عدد من الإصابات بين المتظاهرين بينها حالات حرجة، مشيرا إلى "استمرار القوات العسكرية في تعدياتها السافرة على المستشفيات والمرافق الصحية، ومنها إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل مستشفى الخرطوم التعليمي دون مراعاة لحرمة المستشفى والمصابين والمرضى".

المصدر: "راديو دبنقا"