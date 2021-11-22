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وزراء "الحرية والتغيير" يقدمون استقالاتهم لرئيس الحكومة السودانية

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تقدم وزراء "الحرية والتغيير" في السودان باستقالات مكتوبة لرئيس مجلس الوزراء، وبلغ عدد الوزراء الذين قدموا استقالاتهم 12 وزيرا بينهم وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي

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وذكرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية أن الوزراء قدموا استقالات مكتوبة اليوم الإثنين لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وحول بقية الوزراء الخمسة الذين تمت تسميتهم من "قوى الحرية والتغيير" أوضحت الوزارة، أن اثنين منهم لم يتمكنا من الحضور، وهما (وزير الإعلام، ووزير الاتصالات)، أنا وزيرا شؤون مجلس الوزراء، والصناعة، فذكرت الوزراء أنه تعذر الاتصال بهما لمعرفة رأيهما في الاستقالة لأنهما ما زالا رهن "اعتقال السلطة الانقلابية" حسب البيان.

وأما وزير التجارة علي جدو، فقالت إنه "تحفظ على تقديم الاستقالة"

 

المصدر: RT

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