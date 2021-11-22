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محادثة هاتفية بين ولي العهد السعودي ونظيره الكويتي

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محادثة هاتفية بين ولي العهد السعودي ونظيره الكويتي
Reuters
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تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا، من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تم خلاله استعراض أوجه العلاقات بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن "الشيخ مشعل الصباح، نقل خلال الاتصال بالأمير محمد بن سلمان، تحيات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، كما اطمأن ولي العهد السعودي على صحة أمير الكويت".

وقالت إنه "جرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: RT

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