بعد إعادة فتح حسابه على "تويتر".. سيف الإسلام القذافي يوجه رسالة لليبيين
جدد المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا سيف الإسلام القذافي دعوته لليبيين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.
وكتب سيف الإسلام في أول تغريدة له بمنصة "تويتر" بعد إعادة فتح حسابه الذي أغلق لأيام، "من أجل أن تستعيد ليبيا سيادتها الوطنية وإرادتها الحرة، وتحافظ على وحدتها، وتتجه للبناء وتعويض مافاتها سارعوا لاستلام بطاقاتكم الانتخابية ولا تفوتوا الفرصة".
من أجل أن تستعيد #ليبيا سيادتها الوطنية وإرادتها الحرة ، وتحافظ على وحدتها ، وتتجه للبناء وتعويض مافاتها.— سيف الإسلام معمر القذافي (@SyfAlqdhafy) November 22, 2021
سارعوا لاستلام بطاقاتكم الانتخابية ولا تفوتوا الفرصة
سيف الإسلام معمر القذافي
وكانت منصة "تويتر" قد أغلقت في 18 نوفمبر الجاري حساب سيف الإسلام بعد ساعات من فتحه.
وكان سيف الإسلام قد دعا يوم الأربعاء الماضي الشعب الليبي إلى الإقبال على العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل بالنظر إلى خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد.
وطالب سيف الإسلام في بيان أصدره وهو الأول له بعد إعلان ترشحه للرئاسيات في ليبيا، بـ"ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية".
وأضاف "بطاقاتكم الانتخابية هي جواز عبوركم لصناديق الاقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل، وتعزيز حجم شرعية المؤسسات السياسية الجديدة، للنهوض ببلادنا وإعادة تأهيلها وإعمارها، وإعادتها لمكانتها الأولى بين الدول".
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته— سيف الإسلام معمر القذافي (@SyfAlqdhafy) November 17, 2021
الشعب الليبي العظيم .. قد دقت ساعة الحقيقة..
عليكم التوجه الى فروع مكاتب المفوضية العليا للانتخابات لاستلام بطاقاتكم لتقرير مستقبلكم ومستقبل أبنائكم.
سيف الإسلام معمر القذافي
المصدر: وسائل إعلام ليبية + "تويتر"
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