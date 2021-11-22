السعودية.. حالة من الجدل بعد ترحيب سيدة بوزير الموارد البشرية "بزغرودة" (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة وهي ترحب بوزير الموارد البشرية السعودي أثناء دخوله مبنى الوزارة الرئيسي، ما أثار حالة من الجدل في الشارع السعودي وبين النشطاء.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن "المقطع المتداول حول قيام سيدة بالترحيب بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أثناء دخوله مبنى الوزارة الرئيسي كان اجتهادا فرديا لأحد الموظفين، حيث قام بدعوة السيدة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة بالوزارة، ويجري اتخاذ اللازم بحق المسؤول عن هذا التصرف الفردي".

عكاظ :

المقطع المتداول حول قيام سيدة بالترحيب بوزير الموارد البشرية أثناء دخوله مبنى الوزارة الرئيسي كان اجتهادا فرديا لأحد الموظفين، حيث قام بدعوة السيدة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة بالوزارة

- ويجري اتخاذ اللازم بحق المسؤول عن هذا التصرف الفردي

pic.twitter.com/hka27CQrM3 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) November 22, 2021

وتظهر المرأة في الفيديو وهي تلقي قصيدة ترحيبية بالوزير أحمد بن سليمان الراجحي، وتقول فيها: "يا مرحبا بالوصول، معالي الوزير ولد حسب ولد أصول، الرجل المناسب في المكان المناسب، هذا أحمد أحمد، اسمه ذكر في القرآن ما شاء الله، هلا بك هلا". وألتف عددا من الأشخاص حول الوزير الذي ووقف يستمع إلى قصيدة السيدة التي ألقتها بصوت عال، في أحد الممرات، ثم أطلقت الزغاريد.

المصدر: "عكاظ"