 
مباشر

السعودية.. حالة من الجدل بعد ترحيب سيدة بوزير الموارد البشرية "بزغرودة" (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. حالة من الجدل بعد ترحيب سيدة بوزير الموارد البشرية
الصورة ملتقطة من الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rskr

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة وهي ترحب بوزير الموارد البشرية السعودي أثناء دخوله مبنى الوزارة الرئيسي، ما أثار حالة من الجدل في الشارع السعودي وبين النشطاء.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن "المقطع المتداول حول قيام سيدة بالترحيب بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أثناء دخوله مبنى الوزارة الرئيسي كان اجتهادا فرديا لأحد الموظفين، حيث قام بدعوة السيدة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة بالوزارة، ويجري اتخاذ اللازم بحق المسؤول عن هذا التصرف الفردي".

وتظهر المرأة في الفيديو وهي تلقي قصيدة ترحيبية بالوزير أحمد بن سليمان الراجحي، وتقول فيها: "يا مرحبا بالوصول، معالي الوزير ولد حسب ولد أصول، الرجل المناسب في المكان المناسب، هذا أحمد أحمد، اسمه ذكر في القرآن ما شاء الله، هلا بك هلا". وألتف عددا من الأشخاص حول الوزير الذي ووقف يستمع إلى قصيدة السيدة التي ألقتها بصوت عال، في أحد الممرات، ثم أطلقت الزغاريد.

المصدر: "عكاظ"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا