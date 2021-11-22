 
مباشر

الداخلية البحرينية تعلن القبض على عناصر خططت لعمليات إرهابية وضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران

أخبار العالم العربي

الداخلية البحرينية تعلن القبض على عناصر خططت لعمليات إرهابية وضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsk3

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الاثنين، القبض على عناصر خططت لعمليات إرهابية، وضبط أسلحة ومتفجرات قالت إن مصدرها إيران.

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الداخلية البحرينية: "في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني..المباحث والأدلة الجنائية: القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الامن والسلم الأهلي، وضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا