نائب تونسي: جهة "كامبانيا" تعلق عمليات تصدير النفايات إلى تونس

قال النائب عن حزب التيار الديمقراطي التونسي مجدي كرباعي المجمدة عضويته، إن جهة "كامبانيا" الإيطالية قررت تعليق كل عمليات تصدير النفايات الى تونس.

إقرأ المزيد

وفي تدوينة على حسابه في موقع "فيسبوك"، اعتبر الكرباعي أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية رغم، عدم فتح الحكومة الحالية وعلى غرار سابقاتها لملف النفايات بصفة جدية، إضافة إلى رفض القضاء التونسي التعامل مع نظيره الإيطالي بخصوص هذا الملف.

المصد:RT