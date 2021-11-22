 
مباشر

نائب تونسي: جهة "كامبانيا" تعلق عمليات تصدير النفايات إلى تونس

أخبار العالم العربي

نائب تونسي: جهة
"المصدر: حساب كرباعي على "فايسبوك
النائب التونسي عن حزب التيار الديمقراطي مجدي كرباعي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsj7

قال النائب عن حزب التيار الديمقراطي التونسي مجدي كرباعي المجمدة عضويته، إن جهة "كامبانيا" الإيطالية قررت تعليق كل عمليات تصدير النفايات الى تونس.

إقرأ المزيد
نائب تونسي يكشف تورط منظمة إجرامية إيطالية في تصدير نفايات ممنوعة إلى تونس (صورة)
نائب تونسي يكشف تورط منظمة إجرامية إيطالية في تصدير نفايات ممنوعة إلى تونس (صورة)

وفي تدوينة على حسابه في موقع "فيسبوك"، اعتبر الكرباعي أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية رغم، عدم فتح الحكومة الحالية وعلى غرار سابقاتها لملف النفايات بصفة جدية، إضافة إلى رفض القضاء التونسي التعامل مع نظيره الإيطالي بخصوص هذا الملف.

المصد:RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا