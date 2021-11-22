سلطان عمان وأمير قطر يشهدان توقيع 6 اتفاقيات تعاون ويعقدان جلسة مباحثات مغلقة

شهد سلطان عمان، هيثم بن طارق، وأمير قطر، تميم بن حمد، اليوم الاثنين، توقيع 6 اتفاقيات تعاون في عدة مجالات، وفق ما ذكر إعلام السلطنة.

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وأفاد تلفزيون سلطنة عمان بأن "السلطان هيثم بن طارق المعظم، وأخوه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، يشهدان توقيع 6 اتفاقيات تعاون"، في المجالات الآتية: العسكري، وتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل، والاستثمار، والسياحة والفنادق، والنقل البحري والموانئ، وذلك بمقر الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة.

والاستثمار والسياحة والفنادق والنقل البحري والموانئ وذلك بمقر الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة. — تلفزيون سلطنة عُمان (@OmanTVGeneral) November 22, 2021

وأوضح التلفزيون العماني أن السلطان هيثم بن طارق والشيخ تميم بن حمد، عقدا جلسة مباحثات رسمية بالدوحة، مشيرا إلى أنه "تم خلال الجلسة بحث آفاق التعاون الأخوي المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين، كما تم استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك".

في حين أنه عقب ذلك عقد هيثم بن طارق وتميم بن حمد جلسة مباحثات مغلقة اقتصرت عليهما.

🔴 حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يعقدان جلسة مباحثات رسميَّة بمقر الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة. — تلفزيون سلطنة عُمان (@OmanTVGeneral) November 22, 2021

عقب ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر - حفظهما الله ورعاهما - جلسة مباحثات مغلقة اقتصرت عليهما. — تلفزيون سلطنة عُمان (@OmanTVGeneral) November 22, 2021

المصدر: تلفزيون سلطنة عمان