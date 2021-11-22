كورونا.. الأردن يمنع قريبا غير الملقحين من دخول المنشآت السياحية

أعلن الأردن، اليوم الاثنين، عن إجراءات حكومية ستفرض قريبا على القطاع السياحي لضمان عدم ارتفاع اصابات فيروس كورونا.

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وأكدت وزارة السياحة والأثار في بيان، أن برامجها للسياحة الداخلية ستكون محصورة بمن تلقى لقاح كورونا، إضافة إلى أنه لن يسمح لغير متلقي اللقاح بالدخول الى المنشآت السياحية في الأردن.

وكانت الحكومة أعلنت عن أمر دفاع جديد سيتضمن مجموعة من الإجراءات، من ضمنها اعتماد شهادة تلقي لقاح كورونا كشرط وحيد للعاملين ومراجعي جميع الدوائر الرسمية، ومنشآت القطاعين العام والخاص وذلك اعتبارا من مطلع العام الجديد 2022.