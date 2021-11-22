لقاء ثلاثي بين عون وبري وميقاتي على هامش الاحتفال بعيد الاستقلال

عقد، اليوم الاثنين، لقاء ثلاثي بين كل من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في قصر بعبدا، على هامش الاحتفال بعيد الاستقلال.

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وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحسب موقع الرئاسة اللبنانية، أنه "لا نستطيع المحافظة على الاستقلال إن لم نكن يدا واحدة، والتفاهم هو الأساس، واللقاء الذي حصل اليوم كان حوارا جديا وبإذن الله سيؤدي إلى الخير".

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قصر بعبدا: لا نستطيع المحافظة على الاستقلال إن لم نكُن يداً واحدة، والتفاهم هو الأساس، واللقاء الذي حصل اليوم كان حواراً جدياً وبإذن الله سيؤدي إلى الخير — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 22, 2021

من جهته، رد رئيس مجلس النواب نبيه بري أثناء مغادرته قصر بعبدا، على سؤال حول إذا كانت الأوضاع "تحلحلت"، قائلا: "انشالله خير".

الرئيس بري مغادراً قصر بعبدا رداً على سؤال اذا كانت الأوضاع "تحلحلت": انشالله خير — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 22, 2021

المصدر: RT