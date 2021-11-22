مركز المصالحة: دوريات للجيش الروسي على حدود منطقة السيطرة الأمريكية في سوريا

قال المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي فيكتور كودينوف، إن العسكريين الروس باشروا بتنفيذ دوريات على الخط الفاصل بين أراضي تواجد القوات الروسية، وتواجد التحالف الدولي.

وأضاف الضابط الروسي، أنه يقصد، الحدود التي تقسم المنطقة التي يسيطر عليها التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، وقطاعي "الشرق" و"الغرب" الخاضعين لسيطرة القوات الروسية.

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وشدد على أنه، لم تكن هناك قبل ذلك، أي دوريات للعسكريين الروس في هذه الأراضي.

وأشار كودينوف إلى احتمال وجود خلايا نائمة لتنظيم داعش، واحتمال حدوث انتهاكات للقوانين السورية.

ونوه كودينوف، بأن المهمة الرئيسية لتسيير الدوريات في هذه المنطقة، هي استعراض وجود القوات المسلحة الروسية. وقال: "يجب أن نظهر للسكان أن الجيش الروسي موجود هنا، وعلى استعداد لتقديم المساعدة. في المستقبل، في ظل ظروف مواتية، يمكن تنفيذ فعاليات إنسانية هنا".

وتابع الضابط الروسي القول: "سارت الدوريات في المنطقة كالمعتاد، وفق الخطة المحددة".

المصدر: نوفوستي