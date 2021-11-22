ميقاتي بعيد الاستقلال: عسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه شعبنا

رأى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أن الاستقلال هو فعل إيمان مستمر بلبنان وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم.

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وفي تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، بمناسبة الذكرى الـ 78 لعيد استقلال لبنان، قال: "ليس الاستقلال مجرد ذكرى سنوية نحتفل بها، بل هي فعل إيمان مستمر بلبنان وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم".

ليس الاستقلال مجرد ذكرى سنوية نحتفل بها، بل هي فعل إيمان مستمر بلبنان وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم. فعسى أن تحمل الايام المقبلة ما يصبو اليه شعبنا بتعاون صادق بين جميع المعنيين،فيكون للاستقلال معناه الشامل.كل عيد استقلال وأنتم بخير.#عيد_الاستقلالpic.twitter.com/Li4gagDyNB — Najib Mikati (@Najib_Mikati) November 22, 2021

وأضاف، "فعسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه شعبنا بتعاون صادق بين جميع المعنيين، فيكون للاستقلال معناه الشامل".

وعايد ميقاتي اللبنانيين، بالقول: "كل عيد استقلال وأنتم بخير".

المصدر: RT