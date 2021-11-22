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أول ظهور لأمير الكويت بعد شائعات عن تدهور وضعه الصحي (فيديو)

أخبار العالم العربي

أول ظهور لأمير الكويت بعد شائعات عن تدهور وضعه الصحي (فيديو)
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
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ظهر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في فيديو بمقر الديوان الأميري لأول مرة، بعد شائعات عن تدهور وضعه الصحي في الأيام القليلة الماضية.

وجاء ظهور الصباح خلال استقباله ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتبادلهما الحديث.

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وتزامنت هذه الشائعات مع طلب أمير الكويت قبل أسبوع الاستعانة بولي عهده لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية بصفة مؤقتة، بعد يوم من قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: RT

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