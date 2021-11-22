محافظة القدس تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عما يحدث من استهداف للمدينة المقدسة

حملت محافظة القدس إسرائيل المسؤولية الكاملة عما يحدث من استهداف للقدس ومقدساتها وبشكل خاص في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت محافظة القدس في بيان أصدرته: "الاحتلال هو الوحيد الذي يتحمل كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان وما تسير إليه الأمور في المدينة بفعل الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وفرض الضرائب الظالمة، والتضييق على حياة المقدسيين بالاعتقال والإغلاق، إضافة إلى سياسة الهدم والتهجير القسري لأحياء مقدسية كاملة.

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ودعت محافظة القدس أبناء الشعب الفلسطيني وبشكل خاص في مدينة القدس إلى ضرورة الوحدة ولم الصفوف دفاعا عن المدينة ومواجهة المخططات العنصرية الإسرائيلية الهادفة إلى اقتلاعهم من أرضهم.

كما دعت وسائل الإعلام والصحفيين كافة باستقاء أي تصريح خاص بمحافظ القدس أو المحافظة من المواقع الرسمية للمحافظة أو الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وأضافت: "تمرّ الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص مدينة القدس بأوضاع خطيرة تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، ومنعة من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ويترافق مع ذلك استهداف القيادة السياسية الفلسطينية بشكل ممنهج، وبشكل خاص القيادات الوطنية في مدينة القدس، حيث القرارات الجائرة بالإبعاد والحصار والاستهداف اليومي".

وأشارت إلى أنه في إطار هذا الاستهداف للقيادة الوطنية في القدس، ينتهج المحتل وأدواته المختلفة سياسة حديثة قديمة ببث الإشاعات في محاولة لضرب الصف الوطني، وتحقيق هزيمة الذات من خلال بث تصريحات مزورة باستخدام بعض المواقع المشبوهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات