مصر.. الداخلية تضبط معملا لإنتاج عقار الكبتاغون المخدر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن أجهزتها ضبطت معملا لإنتاج عقار الكبتاغون المخدر بمحافظة الشرقية واعتقلت القائمين عليه.

وأشارت إلى أنه وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتورطين بمسكنهم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

وذكرت أنه عثر بحوزتهم على 505 آلاف قرص كبتاغون وكمية من عجينة أقراص الكبتاغون و800 كغ معدة للكبس وتقدر حال إنتاجها بعدد 2400000 قرص، بالإضافة إلى عدد كبير من الأدوات الخاصة بالخلط والتصنيع والتغليف والعبوات الكرتونية وأكياس ومستلزمات التعبئة.

كما تم ضبط مبلغ مالي و3 هواتف محمولة وسيارة، فيما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ110 ملايين جنيه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية