وسائل إعلام: مخاوف أمنية إسرائيلية من موجة عمليات فردية في القدس

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن شرطة حرس الحدود الإسرائيلية رفعت حالة التأهب في القدس، بسبب مخاوف من عمليات فردية على غرار التي وقعت صباح الأحد في البلدة القديمة.

وقال مسؤول في الشرطة الإسرائيلية في تصريح للهيئة، تعليقا على مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة برصاص فلسطيني بالبلدة القديمة في القدس: "نأخذ بعين الحسبان أن الوضع من الممكن أن يتدهور ويتحول إلى موجة من العمليات الفردية".

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وأضاف أنه بعد العملية "قررنا في إطار جهاز الأمن تعزيز القوات في المنطقة".

المصدر: I24