 
مباشر

العراق.. مقتدى الصدر يحذر من محاولة تغيير نتائج الانتخابات

أخبار العالم العربي

العراق.. مقتدى الصدر يحذر من محاولة تغيير نتائج الانتخابات
Reuters ALAA AL-MARJANI
زعيم التيار الصدر في العراق مقتدى الصدر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsdw

أشار زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر إلى إن مفوضية الانتخابات في بلاده تتعرض لـ"ضغوط سياسية وأمنية"، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.

وفي بيان نشره على حسابه عبر "تويتر"، أكد الصدر "نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها".

وأعرب عن رفضه التدخل في عمل هذه المفوضية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على سلامة أفرادها والمنتمين إليها.

وتابع: "ندين ونشجب كل الضغوطات السياسية والأمنية التي تتعرض لها المفوضية من أول يوم من عملها وإلى يومنا هذا".

وحذر الصدر الذي تصدر تياره الانتخابات وفق النتائج الأولية من التدخل في عمل القضاء والمحكمة، متهما أطرافا لم يسمها بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات حتى يتمكنوا من "مجاراة الكتلة الأكبر ليتمكنوا من تعطيل حكومة الأغلبية التي استاؤوا من بوادر إشراقتها".

 

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا