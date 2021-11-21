العراق.. مقتدى الصدر يحذر من محاولة تغيير نتائج الانتخابات

أشار زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر إلى إن مفوضية الانتخابات في بلاده تتعرض لـ"ضغوط سياسية وأمنية"، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.

وفي بيان نشره على حسابه عبر "تويتر"، أكد الصدر "نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها".

وأعرب عن رفضه التدخل في عمل هذه المفوضية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على سلامة أفرادها والمنتمين إليها.

وتابع: "ندين ونشجب كل الضغوطات السياسية والأمنية التي تتعرض لها المفوضية من أول يوم من عملها وإلى يومنا هذا".

وحذر الصدر الذي تصدر تياره الانتخابات وفق النتائج الأولية من التدخل في عمل القضاء والمحكمة، متهما أطرافا لم يسمها بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات حتى يتمكنوا من "مجاراة الكتلة الأكبر ليتمكنوا من تعطيل حكومة الأغلبية التي استاؤوا من بوادر إشراقتها".

المصدر: RT