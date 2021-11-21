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السعودية.. ضبط 21 ألف استيكر مقلدة لماركات عالمية

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السعودية.. ضبط 21 ألف استيكر مقلدة لماركات عالمية
AFP STRINGER
الحملات الأمنية في السعودية - أرشيف
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ضبطت أمانة محافظة جدة أكثر من 21 ألف استيكر مقلدة لماركات ملابس عالمية، في شقة سكنية بمنطقة باب شريف وسط مدينة جدة غربي المملكة.

كما تم ضبط 3500 قطعة رياضية مقلدة كان صانعوها يتأهبون لتسويقها، وفق ما أفاد مدير الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أمانة جدة المهندس عمرو الدقس.

وقال الدقس لـ"عكاظ" أنه تم رصد عمالة مخالفة أثناء تحميل بضائع جوار إحدى العمائر الشعبية وعند التحقق اتضح وجود معمل تقليد ماركات عالمية على الملابس وهرب 3 عمال من الموقع فيما تم ضبط شخصين، وجرى تحريز 3500 قطعة ملابس بشعارات ماركات متنوعة مقلدة.

وأضاف أنه تم تحريز أيضا أكثر من 21 الف استيكر مقلد لماركات عالمية، وتم حجز جميع الكميات بالموقع.

المصدر: "عكاظ"

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