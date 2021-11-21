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السودان.. إطلاق سراح 4 معتقلين سياسيين بينهم عمر الدقير وياسر عرمان

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السودان.. إطلاق سراح 4 معتقلين سياسيين بينهم عمر الدقير وياسر عرمان
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
علم السودان
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أفادت وسائل إعلام سودانية بأن السلطات أطلقت سراح 4 معتقلين سياسيين بينهم رئيس "حزب المؤتمر" عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان.

وجاء ذلك بعد ساعات من توقيع الإعلان السياسي بين القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

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وباشر حمدوك مساء الأحد مهامه بمكتبه في الخرطوم، بعد توقيع الاتفاق الذي يرمي إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

المصدر: "صحيفة باج السودانية" 

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