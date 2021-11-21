اليمن يسجل 6 إصابات بفيروس كورونا وصفر وفيات
Reuters FAWAZ SALMAN
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أعلنت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن أنها لم تسجل الأحد أي وفاة جديدة بكورونا، للمرة الثانية في 4 أشهر.
وذكرت اللجنة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا ومقرها عدن في بيان أنها سجلت 6 إصابات جديدة بكورونا في أربع محافظات، مقارنة مع إصابة واحدة و3 وفيات يوم السبت.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة في جنوب البلاد وشرقها إلى 9961 إصابة، تعافى منها 6753 ولا يزال هناك 1270 حالة نشطة. وبلغ إجمالي الوفيات 1938.
آخر إحصائيات انتشار فيروس #كورونا في #اليمن#معا_لمواجهة_كوروناpic.twitter.com/HbMZzZdx4E— اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) November 20, 2021
المصدر: وكالات
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