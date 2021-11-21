لجنة أطباء السودان: مقتل مراهق بطلق في الرأس في احتجاجات أم درمان

ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية أن مراهقا يبلغ من العمر 16 عاما لقي حتفه بطلق ناري في الرأس في احتجاجات مدينة أم درمان اليوم الأحد.

وقالت اللجنة المقربة من الحركة الاحتجاجية إن عدد قتلى الاحتجاجات منذ الانقلاب العسكري في البلاد في الـ25 من أكتوبر قد بلغ 41.

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المصدر: رويترز