العراق.. وزارة "البيشمركة" ترد على تصريحات وزير تركي "نفى" وجود كردستان

ردت وزارة "البيشمركة" في إقليم كردستان العراق على تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، نفى فيها وجود كردستان.

وذكرت في بيان صحفي أن "تصريح خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي حيال نفيه لكردستان، مثير للدهشة".

وأضافت: "ننظر إلى الأمر كونه يتعلق بشخص له مكانة رسمية للدولة، كيف يسمح لنفسه بنفي واقع تاريخي وديموغرافي وجغرافي وفي الحقيقة هو أصلا ليس مقتنعا به".

وتابعت: "إذا كان لدى أكار أية شكوك حول وجود جغرافية كردستان، فليلقي نظرة على الوثائق وتاريخ الدولة العثمانية، ثم سيعرف ما إذا كانت كردستان موجودة أم لا".

وأشارت إلى أن "عقلية إنكار ونفي أمة وجغرافيتها كانت دائما مصدر جميع المشاكل ولا يمكن أن التوصل إلى أية نتيجة بهذه العقلية".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة عن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تصريحه بعدم وجود، منطقة جغرافية تسمى كردستان سواء في تركيا أو خارجها.

المصدر: RT