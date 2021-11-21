السعودية.. القبض على 5 أشخاص أتلفوا 3 سيارات وأحرقوها (فيديو)

‬صرح المتحدث باسم شرطة منطقة جازان السعودية بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على 5 سعوديين ألحقوا الضرر بـ3 مركبات في محافظة الريث وأحرقوها.

وأفاد المتحدث بأن ما أقدم عليه المتهمون يعود لخلافات سابقة.

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة #منطقة_جازان بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على 5 مواطنين ألحقوا الضرر بثلاث مركبات لمواطن في محافظة #الريث وأحرقوها لخلافات سابقة بينهم، وجرى إيقافهم وأحيلوا إلى النيابة العامة.#إخبارية_جازان#جازان#جازان_الان#جيزانpic.twitter.com/zsbLs7h3Ou — إخبارية جازان (@newsjazan1) November 21, 2021

شرطة منطقة جازان: القبض على (5) مواطنين ألحقوا الضرر بثلاث مركبات لمواطن في محافظة الريث وأحرقوها pic.twitter.com/F6MJH4G8cM — الأمن العام (@security_gov) November 21, 2021

شرطة منطقة #جازان

تحديد هوية 5 مواطنين ألحقوا الضرر بثلاث مركبات لمواطن في محافظة #الريث وأحرقوها، لخلافات سابقة بينهم.

وجرى إيقافهم واتّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.#تم_القبصpic.twitter.com/CUXqLTcqZd — الراصد نيوز 🇸🇦️ ™ (@dream_vu) November 21, 2021

المصدر: RT