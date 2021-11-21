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السعودية.. القبض على 5 أشخاص أتلفوا 3 سيارات وأحرقوها (فيديو)

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السعودية.. القبض على 5 أشخاص أتلفوا 3 سيارات وأحرقوها (فيديو)
Reuters
السعودية.. شرطة جازان تطيح بـ5 أشخاص ألحقوا الضرر بثلاث مركبات وأحرقوها
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‬صرح المتحدث باسم شرطة منطقة جازان السعودية بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على 5 سعوديين ألحقوا الضرر بـ3 مركبات في محافظة الريث وأحرقوها.

وأفاد المتحدث بأن ما أقدم عليه المتهمون يعود لخلافات سابقة.

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.

المصدر: RT

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