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بريطانيا تسجل 40004 إصابات جديدة بكورونا و61 وفاة

أخبار العالم العربي

بريطانيا تسجل 40004 إصابات جديدة بكورونا و61 وفاة
Reuters
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سجلت بريطانيا الأحد 40004 إصابات جديدة بكورونا، مما يرفع مجمل المصابين في سبعة أيام إلى 287205، بزيادة 9.4 في المئة عن الأيام السبعة السابقة لها.

كما سجلت 61 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بكوفيد-19، ليرتفع المجمل في سبعة أيام إلى 1029، في انخفاض 5.9 في المئة عن المدة نفسها السابقة لها.

وتأتي بريطانيا في المركز الرابع عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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