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الدبية ينضم رسميا إلى 42 مرشحا على خلافة القذافي قبل 24 ساعة من إغلاق الباب

أخبار العالم العربي

الدبية ينضم رسميا إلى 42 مرشحا على خلافة القذافي قبل 24 ساعة من إغلاق الباب
Matt Dunham / POOL / AFP
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سجل رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمعة في البلاد في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وقدم الدبيبة أوراق ترشيحه داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، بحسب "فرانس برس".

وخطوة الدبيبة كانت منتظرة بعدما قدم اخيرا إقرار ذمته المالية وعائلته لهيئة مكافحة الفساد (حكومية)، وهو الإجراء الذي يسبق تقديم ملف الترشح إلى مفوضية الانتخابات في ليبيا.

جاء ذلك في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية وصل إلى 43 مرشحا حتى الآن.

وهذه الانتخابات الأولى التي تجري بالاقتراع العام في ليبيا، وتأتي تتويجا لعملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة في إطار خارطة طريق لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا.

المصدر: وكالات

المصدر: "رويترز"

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