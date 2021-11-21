وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي بعد صراع مع المرض

أفادت وسائل إعلام مصرية مساء يوم الأحد بأن الفنانة المصرية القديرة سهير البابلي قد فارقت الحياة، بعد صراع مع المرض.

ونشر الفنان والممثل الكوميدي محمد هنيدي تغريدة قال فيها: "ربنا يرحم الفنانة الكبيرة سهير البابلي ويصبر أهلها وأسرتها يارب.. هتوحشينا يا سوسكا".

ربنا يرحم الفنانة الكبيرة سهير البابلي ويصبر اهلها واسرتها يارب. .. هتوحشينا يا سوسكا pic.twitter.com/cwZ1kFa32O — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 21, 2021

وكان الدكتور رضا طعيمة صهر الفنانة الراحلة قد كشف عن آخر تطورات الحالة الصحية خصوصا بعد دخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

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وقال طعيمة إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة ساءت أكثر خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاء ذلك بعدما تعرضت البابلي لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات.

وعانت الفنانة الراحلة من أزمة صحية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة خلال الأسابيع الماضية، فيما دخلت في غيبوبة بأيامها الأخيرة.

يذكر أن الفنانة الكبيرة سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1937 (84 عاما)، بمحافظة دمياط، اعتزلت الفن سنة 1997، قبل أن تعود عام 2006 وتقدم مسلسل "قلب حبيبة".

والتحقت الفنانة الراحلة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قبل أن تخوض مجال الفن المسرحي والتليفزيوني والسينمائي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية