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سوريا.. مقتل وإصابة عدد من مسلحي "قسد" بهجومين منفصلين

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سوريا.. مقتل وإصابة عدد من مسلحي
Reuters
سوريا.. مقتل وإصابة عدد من مسلحي "قسد" بهجومين منفصلين
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أفادت وكالة الأنباء السورية بأن عددا من مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من القوات الأمريكية قتلوا وأصيبوا، بهجومين منفصلين نفذتهما الفصائل الشعبية بريفي الحسكة ودير الزور.

وذكرت مصادر محلية لـ"سانا" أن الفصائل الشعبية في الحسكة استهدفت سيارة دفع رباعي تقل عددا من مسلحي "قسد" على الطريق الواصل بين قريتي أبو مناصب والركابية التابعة لناحية اليعربية بريف الحسكة وذلك بعد مداهمتها عدة منازل في قرية الركابية.

وأفادت المصادر بأن الهجوم أدى إلى احتراق السيارة وإصابة عدد من مسلحي "قسد" التي فرضت طوقا أمنيا حول منطقة الاستهداف.

وفي ريف دير الزور الشرقي أشارت مصادر محلية لـ"سانا" إلى أن مجموعة من "الفصائل الشعبية" استهدفت بالأسلحة الرشاشة أحد الحواجز التابعة لـ"قسد" في بلدة سويدان ما أدى إلى مقتل أحد المسلحين على الفور.

والخميس الماضي أصيب عدد من مسلحي "قسد" جراء هجوم نفذته الفصائل الشعبية بعبوة ناسفة على طريق أبيض بريف الحسكة الجنوبي الغربي.

المصدر: سانا

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