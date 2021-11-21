خاص.. كاميرا RT تدخل منزل عائلة منفذ عملية القدس وتوثق ما خلفه اقتحام الجيش الإسرائيلي للمنزل

تمكنت كاميرا RT من دخول منزل عائلة منفذ عملية القدس، ووثقت عبث الجيش الإسرائيلي بمحتوياته بعد اقتحامه.

وقالت مراسلة RT إن القوات الإسرائيلية اقتحمت الأحد منزل منفذ عملية إطلاق النار في مدينة القدس، فادي أبو شخيدم، واعتقلت شقيقه.

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وأفادت بأن قوة خاصة إسرائيلية داهمت مخيم شعفاط شرقي القدس، قبل أن تقتحم منزل فادي أبو شخيدم، الذي قتل بعدما أطلق النار تجاه قوة إسرائيلية قرب "باب السلسلة"، أحد أبواب المسجد الأقصى اليوم.

وأشارت إلى أن الجنود أطلقوا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين عند مدخل المنزل.

وصرح خال منفذ العملية بأنهم فوجئوا بالاقتحام الهمجي للمنزل، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية اعتدت على النسوة والأطفال.

وصرح بأن القوات الإسرائيلية عبثت بمحتويات منزل منفذ العملية وشقق أشقائه في الطابقين السفلي والأعلى.

المصدر: RT