إصابة 4 إسرائيليين بعملية مسلحة في القدس

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 3 من عناصر شرطة حرس الحدود الإسرائيلية أصيبوا بجروح في عملية إطلاق نار وقعت قرب أحد أبواب المسجد الأقصى بالقدس القديمة صباح اليوم الأحد.

وجاء هذا الإعلان وسط استنفار أمني في البلدة القديمة وإغلاق أبوابها بعد سماع دوي إطلاق نار في منطقة باب السلسلة والاشتباه بمحاولة تنفيذ عملية مسلحة.

من جانبها، أفادت مراسلتنا نقلا عن مصادر عبرية، بوقوع 4 إصابات إحداها بحالة حرجة للغاية وأخرى خطيرة و2 بحالة طفيفة باشتباك مسلح في البلدة القديمة بالقدس.

وأضافت المراسلة أن منفذ العملية ارتدى ملابس يهودي متدين وكان مسلحا ويلبس درعا واقيا من الرصاص، موضحة أنه كان يحمل سلاح رشاش "كارلوغوستاف".

من جانبها، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الشرطة أنه تم تحييد المهاجم الذي توفي متأثرا بجروحه.

SECURITY INCIDENT: A Palestinian armed with Carlo submachine-gun opened gunfire towards ISF personnel and was shot dead; Another Palestinian carried at a stabbing attack and fled the scene.



Ongoing ISF search operations; Intensive search measures at all Jerusalem Checkpoints pic.twitter.com/DQQoMHCwsE — Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) November 21, 2021

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني بالقرب من باب السلسلة وذلك بذريعة تنفيذه عملية طعن.

وأفاد شهود عيان بأن أصوات كثيفة من الرصاصة سمعت من منطقة باب السلسلة وعلى الفور أغلقت القوات الإسرائيلية أبواب الأقصى والبلدة القديمة.

وأضاف الشهود أن القوات الإسرائيلية بأعداد كبيرة تتواجد في منطقة باب السلسلة وتمنع الوصول إلى المكان.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية