وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي يعمل على خطة لضرب ترسانة صواريخ غزة

حث رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي مختلف الجهات المختصة في الجيش على وضع خطة هجومية واسعة، لضرب الترسانة الصاروخية لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

وأفاد موقع "والاه" العبري بأنه "حسب تعليمات كوخافي من المتوقع أن تقلص الخطة بشكل كبير، في المراحل الأولى من العملية التي ستندلع في قطاع غزة، قدرات الفصائل على إطلاق الصواريخ إلى أي مدى في جميع أنحاء البلاد وعلى نطاق واسع".

ورجحت مصادر إسرائيلية للموقع أن "حماس" و"الجهاد الإسلامي" يعملان بمساعدة إيران على مدار الساعة لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج الصواريخ التي تضررت في الصراع الذي استمر لـ 11 يوما بين إسرائيل وغزة في مايو الماضي من هذا العام".

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أقروا بحقيقة أن الجيش الإسرائيلي كان غير قادر على تدمير غالبية ترسانات الجماعات المسلحة من الصواريخ قبل إطلاقها، ويرجع ذلك إلى نقص المعلومات الاستخباراتية الدقيقة".

المصدر: I24