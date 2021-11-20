السعودية.. تكثيف الأعمال الإنشائية لست منارات بالمسجد الحرام والإنجاز 90% - صور

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قرب انتهاء الأعمال الإنشائية والمعمارية في الأسقف في دور صحن المطاف، و6 منارات بالمسجد الحرام في التوسعة السعودية الثالثة.

وكشفت وكالة المشروعات والدراسات الهندسية أنه "بالتزامن مع جائحة كورونا وفترة تعليق العمرة وقلة أعداد المصلين كثفت الإدارة العامة للمشاريع من أعمالها في التوسعة السعودية الثالثة ورحاب المسجد الحرام، حيث وصلت نسبة الإنجاز 90%".

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية محمد بن سليمان الوقداني، أن "الأعمال الإنشائية مستمرة على وتيرة عالية، وبلغت في بعض المراحل أكثر من 90%".

تكثيف الأعمال الإنشائية لست منارات بـ #المسجد_الحرام والإنجاز يصل (90%).https://t.co/yHJzFekZgRpic.twitter.com/BI1GdRXd03 — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) November 20, 2021

وقال: "أعمال منارتي باب الفتح بلغت أكثر من 87.3% ونسبة 92.1% لمنارتي باب العمرة، كذلك الانتهاء من أعمال رخام الأعمدة والجدران بنسبة 39%، وتركيب سقف البوابة بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الإنجاز للأعمال الإنشائية بمنارتي باب الفتح 87.3%".

وأشار إلى أن "أعمال الانتهاء من المنارات الــ6 يؤدي إلى ارتفاع العدد الإجمالي لها إلى 19 منارة".

المصدر: "سبق"