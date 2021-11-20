عمر كمال: أنا وشاكوش وبيكا كنا بندخل للنقابة 120 ألف جنيه يوميا في فصل الصيف

قال المطرب المصري عمر كمال إن "مطربي المهرجانات هم أكثر ناس دخلوا لنقابة المهن الموسيقية فلوس الصيف اللي فات... أنا كنت بشتغل 3 أوردرات في اليوم الواحد".

وأضاف عبر قناة "الشمس": "عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا أكتر شباب دخلت موارد للنقابة، إحنا بندفع 10 آلاف جنيه في الأوردر في الساحل".

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وتابع: "أنا كنت بدخل للنقابة 30 ألف جنيه في اليوم الواحد، يعني أنا وحسن وبيكا بندخل للنقابة في اليوم الواحد 100 - 120 ألف جنيه.. احتوا الشباب دي يا جماعة".

وقال: "طبعا في بعض الفنانين الكبار "منفسنين" مننا، لما ألاقي واحد اسمه عمر كمال وحسن شاكوش جايبين 700 مليون مشاهدة في أغنية (بنت الجيران)، و500 مليون في (عود البطل)، إحنا أقل أغنية عندنا جايبة 60 مليون مشاهدة".

وأضاف: "إحنا بنروح دول أوروبية والأجانب بيسمعونا، وبنتقابل أحسن مقابلة بره والناس فاهمة إن دي مزيكا جديدة".

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر عن منع 19 مطربا من الغناء في البلاد.

وكشف رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين منصور هندي النقاب عن أسماء المحرومين وهم حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم"، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ"فيلو"، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و"العصابة"، و"الزعيم"، وعلاء فيفتي، وفرقة "الكعب العالي"، ومجدي شطة، و"وزة"، و"شكل"، وعمرو حاحا.

من جانبه، قال نقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر إن القائمة تتضمن أشخاصا لا يمكنهم الغناء في البرامج والأفلام، وأنهم يستطيعون فعل ذلك في موقع "يوتيوب"، نظرا لعدم سلطة النقابة على الموقع المذكور.

وأكد أن المطربين الصادر بحقهم القرار يمكنهم الغناء خارج مصر، مشددا على أنهم "ممنوعون من ذلك داخلها، سواء على مسرح أو في إعلان أو برنامج".

ولفت إلى أن من هؤلاء الأسماء من لا يجيد القراءة والكتابة، ومن ليس له علاقة بالنقابة ويعمل بشكل غير قانوني.

وأكد على ضرورة تنبيه الجهات المعنية بشرطة السياحة والفنادق والمحلات، بمنع التعامل معهم، وكذلك منهم من خضع للامتحانات ورسب فيها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية