أدميرال أمريكي يحذر من تهديد صيني بالمحيطين الهندي والهادئ
Reuters UKRAINIAN DEFENCE MINISTRY
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اعتبر قائد القيادة الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ أن بلاده وحلفاءها بحاجة للعمل بوتيرة أسرع، وسط التوترات المتزايدة التي تسببها الأنشطة العسكرية الصينية التوسعية.
وجدد الأدميرال جون سي أكويلينو التأكيد خلال منتدى "هاليفاكس" الدولي للأمن على التزام بلاده بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.
وتصاعدت التوترات مع نشر الجيش الصيني أعدادا متزايدة من الطائرات المقاتلة بالقرب من جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.
المصدر: أ ب
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