تونس تصدر بيانا حول "حسابات" رئيسة الحكومة على مواقع التواصل

أصدرت رئاسة الحكومة التونسية مساء يوم السبت بيانا حول حسابات رئيسة الوزراء نجلاء بودن، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الحكومة إن بودن ليس لديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، سوى حساب رسمي وحيد على موقع "فيسبوك".

وأوضحت أن الحساب على "فيسبوك" تحت اسم Najla Bouden Romdhane نجلاء بودن رمضان ويحمل العلامة الزرقاء، أي أنه حساب موثق.

ونبهت رئاسة الحكومة التونسية بأن "كل الحسابات الأخرى التي تحمل اسم رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان هي حسابات وهمية".

وشددت على أنها تحتفظ بحقها في "التتبع القانوني لأصحاب هذه الصفحات المشبوهة".

ودعت رئاسة الحكومة الجميع إلى "أخذ الأخبار من مصادرها والاعتماد فقط على موقع الويب والصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، والصفحة الرسمية لرئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان على موقع فيسبوك".

وكانت مواقع تونسية قد أشارت إلى أن هناك عددا من الصفحات الوهمية المنسوبة لنجلاء بودن على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" نشرت تدوينات قامت وسائل إعلام بتداولها دون التثبت.

المصدر: RT