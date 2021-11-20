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اغتيال مدير الراديو الصومالي وسط مقديشو (صور)

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اغتيال مدير الراديو الصومالي وسط مقديشو (صور)
Reuters FEISAL OMAR
تفجير في العاصمة الصومالية مقديشو (أرشيف)
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اغتيل مدير الراديو الصومالي الحكومي عبد العزيز غوليد بعبوة ناسفة استهدفت سيارته في العاصمة مقديشو، كما أصيب مدير التلفزيون الصومالي الحكومي شارمارك وارسامي في الاعتداء.

وأفاد "راديو دالسان" بأن انفجارا تم بعبوة ناسفة استهدف سيارة تقل غوليدا وارسامي​​​.

وأضاف أن غوليد منتج برنامج "جونغار" الذي يركز بشكل أساسي على قصص المنشقين عن "حركة الشباب" الإرهابية، كما أنه يشتهر بمعارضته لخط "الشباب".

المصدر: "داسلان أف أم"

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