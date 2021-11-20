اغتيال مدير الراديو الصومالي وسط مقديشو (صور)

اغتيل مدير الراديو الصومالي الحكومي عبد العزيز غوليد بعبوة ناسفة استهدفت سيارته في العاصمة مقديشو، كما أصيب مدير التلفزيون الصومالي الحكومي شارمارك وارسامي في الاعتداء.

وأفاد "راديو دالسان" بأن انفجارا تم بعبوة ناسفة استهدف سيارة تقل غوليدا وارسامي​​​.

وأضاف أن غوليد منتج برنامج "جونغار" الذي يركز بشكل أساسي على قصص المنشقين عن "حركة الشباب" الإرهابية، كما أنه يشتهر بمعارضته لخط "الشباب".

BREAKING Director Radio Mogadishu Abdiaziz Guled “Afrika “ & SNTV Director Sharmarke injured after a bomb set in their vehicle exploded in #Mogadishupic.twitter.com/elQxvhcAX6 — Radio Dalsan (@DalsanFM) November 20, 2021

المصدر: "داسلان أف أم"