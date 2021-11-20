اليمن يطلب مساعدة بيلاروس في إعادة مواطنيه العالقين على حدود بولندا

توجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى سلطات بيلاروس بطلب المساعدة في إعادة المواطنين اليمنيين العالقين على حدود بولندا إلى أرض الوطن.

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وجاء في تصريح لوزارة الخارجية اليمنية نشر على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أنها قامت بمتابعة أوضاع اليمنيين العالقين على الحدود البولندية مع بيلاروس "من خلال سفارتي الجمهورية اليمنية في موسكو ووارسو"، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة حرصا من الوزارة على سلامة وحماية المواطنين.

وأكدت الخارجية أنها وجهت سفير اليمن في موسكو (غير المقيم في مينسك) "بعقد لقاء مع كل من نائب وزير الخارجية والجهات المعنية البيلاروسية، وذلك لطلب التعاون والمساعدة في تحديد موقع العالقين اليمنيين، وتوفير احتياجاتهم وتسهيل إجراءات تصحيح أوضاعهم لدى سلطات الهجرة البيلاروسية، ومن ثم ترتيب سفرهم إلى اليمن".

وذكرت الوزارة أن هناك ثمانية عائدين يمنيين بينهم امرأتان وطفل.

وتابعت أن سفارة اليمن في وارسو حرصت على "تعزيز التواصل مع حرس الحدود البولندي، حيث تم عقد عدة لقاءات بغرض التأكد من هويات الموقوفين والاطمئنان على حالتهم الصحية".

وأضافت الوزارة أن هناك تسعة مواطنين يمنيين متواجدين داخل الأراضي البولندية وجميعهم في مراكز رعاية للأجانب، "حيث يتلقون الرعاية الطبية المناسبة ويتمتعون بصحة جيدة، وطلبت من السلطات البولندية تسهيل إجراءات عودتهم إلى اليمن.

كما ذكرت الخارجية أن مواطنا يمنيا واحدا توفي في بولندا في سبتمبر الماضي، وأن السفارة اليمنية في وارسو تنتظر انتهاء السلطات البولندية من إعداد التقرير النهائي حول ملابسات الوفاة، مؤكدة قيام السفارة "بالتنسيق مع السلطات البولندية وأسرة المتوفى ومفتي المسلمين في جمهورية بولندا بترتيب إجراءات الدفن، وسيتم ذلك يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر الجاري".

وفي ختام التصريح ذكرت الوزارة أنها تجدد "دعوة مواطنيها الى عدم الانجرار الى دعوات الهجرة غير الشرعية حرصا على سلامتهم وتجنبا للإخلال بقوانين الدول الأخرى".

المصدر: موقع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية