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قطر تستذكر موقف نيلسون مانديلا تجاه نظام الفصل العنصري ومعاناة الفلسطينيين

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قطر تستذكر موقف نيلسون مانديلا تجاه نظام الفصل العنصري ومعاناة الفلسطينيين
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المناضل الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا
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استذكرت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري موقف المناضل الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا تجاه نظام الفصل العنصري، وتشبيهه معاناة شعبه بمعاناة الشعب الفلسطيني.

وقالت الخاطر في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "لا أكف عن التفكير هذه الأيام في نيلسون مانديلا، الذي اعتبرته كثير من حكومات الدول "المتقدمة" إرهابيا لسنوات، عندما علق على نظام الفصل العنصري قائلا: تاريخ الشعبين الفلسطيني والجنوب إفريقي متشابه حد الوجع وبشكل مؤثر".

 

المصدر: RT

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