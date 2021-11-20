مصر.. الشيخ خالد الجندي يدعم هاني شاكر في مواجهة مغني المهرجانات

أعرب عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر الشيخ خالد الجندي عن دعمه للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بقراره منع 19 من مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء.

وقال خالد الجندي عبر فضائية dmc المصرية: "معركة الشرف والكرامة التي تقودها النقابة ضد التتار الجدد الذين يسمون أنفسهم مطربي المهرجانات، ولا يجب أن نتركها بمفردها في هذه القضية".

وأضاف: "نقابة الموسيقيين لا تدافع عن أغنية ولا معزوفة، ولكن تدافع عن قيم وتحاول أن تؤدي دورها في حماية المجتمع ضد ثقافة تترية همجية غزت أفكارنا وعقولنا وبيوتنا، ويجب أن نتحد لمواجهة الخطر المقبل وهذا دور الدين".

جدير الذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، كانت قد أصدرت قرارا قضى بإيقاف 19 من فناني المهرجانات عن العمل.

وبين الموقوفين حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة، حنجرة، مسلم، مجدي شطة، ووزة، عادل شكل، عمرو حاحا، وعنبة.

المصدر: "القاهرة 24"